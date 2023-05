Calciomercato. Tottenham. Per la panchina torna l’ipotesi Nagelsmann

Restano calde anche le piste che portano a De Zerbi, Postecoglou e Slot LONDRA (ITALPRESS) – Dopo gli esoneri di Antonio Conte prima e Cristian Stellini poi, il nome di Julian Nagelsmann (ex tecnico del Bayern Monaco) sembra essere tornato in voga per la panchina del Tottenham. "The Times" riporta l'interesse anche dell'allenatore tedesco che però richiede garanzie sul ruolo di direttore sportivo del club. Nagelsmann comunque non è l'unica opzione individuata da Levy. Restano infatti calde le piste che portano a Roberto De Zerbi del Brighton, Ange Postecoglou del Celtic e Aren Slot del Feyenoord. Dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Brentford, il Tottenham occupa l'ottavo posto della classifica di Premier League e rischia di non partecipare a nessuna delle competizioni europee nella prossima stagione. Gli Spurs giocheranno l'ultima partita della stagione di Premier League domenica 28 maggio contro il Leeds United, a Elland Road. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/xd6/glb/red 21-Mag-23 17:06