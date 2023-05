Meta lancia Barcelona, il nuovo social che vuole battere Twitter

Zuckerberg ha deciso di sfidare Musk e lo ho fatto pubblicamente. Nel corso degli ultimi mesi, in maniera quasi periodica, sono emerse piattaforme alternative al social di Elon Musk, a causa degli innumerevoli esiliati dalla piattaforma social.

L’ultima in ordine di tempo È frutto del lavoro di Dorsey, l’uomo che 2006 aveva fondato twitter. L’app si chiama Bluesky e la sua peculiarità risiede nel fatto che l’accesso avviene solo tramite invito. Negli USA, mercato attualmente principale per questa applicazione, un link d’accesso può arrivare a costare anche 400 dollari.

Approfittando quindi della ormai duratura crisi di twitter e delle complesse condizioni di accesso di altri social, Meta ha deciso di lanciare Barcelona. Si tratta di una piattaforma a sé ma con un collegamento diretto con Instagram.

Difatti gli utenti potranno accedere alla piattaforma utilizzando le stesse credenziali di Instagram e mantenendo lo stesso nome utente e le medesime fotografie. All’interno del nuovo social di Zuckerberg sarà possibile condividere post di testo per un massimo di 500 caratteri, sul modello per l’appunto di Twitter.

l’intento di Meta è quello di strutturare all’interno di Barcelona un’evoluzione delle Note di Instagram, una funzione introdotta di recente, ma che non ha riscosso il successo sperato. Stando alle dichiarazioni dei portavoce di Meta il fine ultimo di quest’app sarebbe quella di creare uno spazio separato in cui i personaggi pubblici e i creator possano condividere e postare contenuti riguardanti i loro interessi.

Difatti la grande differenza tra Twitter e Barcelona è che quest’ultimo avrà un ulteriore livello di autonomia e sarà a tutti gli effetti decentralizzato. Ad avviso di Lia Haberman, docente di Social e Influencer Marketing all’University of California, la piattaforma potrebbe presentare dei cambiamenti da non sottovalutare in termini concorrenziali e di progresso.

Al momento non è ancora stata stabilita una data ufficiale di lancio, ma il debutto dell’app sul mercato è prevista per il mese di Giugno.