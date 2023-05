Sousa “Mourinho un vincente, il mio futuro? Ogni cosa a suo tempo”

Il tecnico della Salernitana: "La Roma non è una squadra che non ha una fase offensiva" SALERNO (ITALPRESS) – La matematica è relativa, per mister Paulo Sousa. Alla vigilia del match contro la Roma, il tecnico della Salernitana non pensa alla salvezza raggiunta dal divano ma pensa, giustamente, al campo. "Gli avversari sono difficili da affrontare – afferma il mister lusitano in un derby tutto singolare con Mourinho – Ho fatto già diverse volte i complimenti al mio connazionale Mourinho che ha influito sull'idea che oggi si ha dei tecnici portoghesi. Ha vinto tutte le competizioni europee, questo vuol dire tanto. Continuerà a vincere. È super preparato, professionista con tremenda voglia di vincere. Vince in diversi paesi con diverse circostanze, sa adattarsi, è un vincente. Lo stimo e lo ammiro. La Roma non è una squadra che non ha nessuna fase offensiva, anzi sa cosa fare in avanti. Hanno transizioni offensive in contropiede, difendono molto bene, in casa propria avranno tanti momenti di pressione alta, dovremo saper uscire dalla pressione. Abbiamo lavorato pensando a come trovare spazi per creargli difficoltà. Il potenziale offensivo giallorosso è chiaro: non controlla il gioco col palleggio, arrivano in fretta sul corridoio laterale, hanno inserimenti e capacità di scegliere il tempo giusto, nonché i giusti movimenti di riconquista". Si parla del suo futuro con la Salernitana, con il tecnico lusitano che svela tutto e nulla. "Non sono uno che dice bugie – afferma – Il contratto è chiaro, avendo la salvezza c'è automaticamente un futuro. Dopo la salvezza il vincolo si estende. Sto benissimo qui, mi piace tantissimo la società e la città. Spero di costruire insieme un futuro stabile e molto ambizioso. Ogni cosa a suo tempo, avremo il tempo di confrontarci anche col presidente che ha sempre mostrato ambizione. Non abbiamo parlato di futuro quando sono arrivato qui ma della salvezza. L'abbiamo centrata, però il futuro è iniziato dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a lavorare". Con la salvezza già raggiunta, si valuta quali obiettivi avrebbe la squadra in questi ultimi 270' di campionato. "Non mi interessano i record, lavoro tutti i giorni per vincere. Cerco di incidere su tutte le componenti, in primis me stesso. Ai ragazzi, durante l'analisi dei video degli avversari, ho fatto i complimenti per tutto il lavoro fatto durante tutta la stagione sia con Nicola, sia con me. Si sono comportati benissimo. Abbiamo la fortuna di essere in una scuola di vita straordinaria che è il calcio, ogni giorno è diverso. Tocca a noi avere attitudine di superarci ogni giorno – conclude Sousa – per poter portare avanti una mentalità che possa consentirci di competere con tutti". – foto Image – (ITALPRESS). aro/mc/red 21-Mag-23 13:29