Tennis: Torneo Ginevra. Cecchinato batte Shelton al primo turno

Esordio positivo del siciliano, che supera lo statunitense per 7-5 2-6 6-2 GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Marco Cecchinato nel "Gonet Geneva Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 30enne tennista palermitano, n.83 del ranking, ha eliminato all'esordio per 7-5 2-6 6-2, dopo oltre due ore di partita, lo statunitense Ben Shelton, n.35 ATP e quinto favorito del seeding. Cecchinato tornerà in campo per il secondo turno, mercoledì, contro il vincente della sfida in programma martedì tra il cinese Yibing Wu, n.57 ATP, e l'elvetico Marc-Andrea Huesler, n.82 del ranking. Dalle qualificazioni è stato promosso invece Stefano Travaglia. Il 31enne ascolano, n.294 del ranking, nel turno decisivo ha sconfitto per 6-4 6-2, in un'ora e mezza di gioco, il norvegese Viktor Durasovic, n.300 del ranking, già battuto in due set nell'ATP Cup del 2020. Il marchigiano affronterà al primo turno del main draw l'olandese Tallon Grirkspoor, n.36 del ranking e sesto favorito del seeding. Stop al turno di qualificazione, infine, per Alessandro Giannessi. Il 32enne spezzino, n.230 ATP e terza testa di serie, ha ceduto per 7-5 6-2, in un'ora e 33 minuti, all'ucraino Vitaliy Sachko, n.282 del ranking e sesta forza del seeding cadetto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Mag-23 17:07