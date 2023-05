Calcio: Cremonese. Braida “Bisogna accettare verdetto retrocessione”

"Il Napoli ha stradominato, bravissimo Spalletti ma anche la società", dice il dg grigiorosso FIRENZE (ITALPRESS) – "Purtroppo il calcio è fatto così, bisogna accettare il verdetto del campo. Le cose non sono andate nel verso giusto, ora c'è la speranza di ripartire bene la prossima stagione". Lo ha detto il direttore generale della Cremonese, Ariedo Braida, a margine della presentazione del ventunesimo memorial 'Niccolò Galli' in svolgimento a Firenze. "Quest'anno il Napoli ha stradominato, non c'è stata competizione – ha aggiunto Braida -. E' partito solitario e così ha concluso. E' stato un campionato un po' anomalo, ma il calcio è questo, è pieno di sorprese. Consigli a Spalletti? Sono cose molto particolari, bisogna conoscerle da vicino, non si possono commentare. Spalletti è stato bravissimo, ma bravissima anche la società che ora deve decidere cosa fare per il futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 22-Mag-23 12:10