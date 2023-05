Calcio: Mondiali U.20. Parte forte l’Italia, 3-2 contro il Brasile

Apre Prati, poi doppietta Casadei, nella ripresa i gol verdeoro MENDOZA (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Una partita incredibile. L'Italia batte 3-2 la corazzata brasiliana all'esordio del Mondiale Under 20 che si sta giocando a Mendoza, lo stadio 'Malvinas Argentinas' stracolmo. Un primo tempo perfetto: Italia ordinata, a fare il suo gioco prendendo piano, piano il sopravvento fino ad arrivare al gol di Prati, seguito poi dalla doppietta di Casadei: 3-0. Nella ripresa, gli Azzurrini non si scompongono e continuano ad essere padroni del campo. Il gol del Brasile con Marcos Leonardo al 72' arriva piuttosto fortuitamente ma dà nuova energia ai verdeoro che realizzano anche la seconda rete (ancora Marcos Leonardo all'87'). Nonostante la stanchezza, la squadra azzurra tiene botta e riesce a portare a casa un risultato importante quanto storico: era dal 1982 che tutte le squadre azzurre non riuscivano a vincere contro questo avversario. Nunziata raggiante al termine della gara: "Era importante vincere questa partita, perché la prima è fondamentale non solo per la classifica ma anche dare morale al gruppo e renderlo consapevole della propria forza. I ragazzi sono stati fantastici, tutti, nessuno escluso. Un grande gruppo". – foto Image – (ITALPRESS). glb/com 22-Mag-23 09:13