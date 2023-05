Calcio: Samp. Quagliarella”Spero sia settimana decisiva per futuro club”

"Segnare in 18 stagioni di Serie A una gran bella soddisfazione", dice l'attaccante doriano FIRENZE (ITALPRESS) – "In settimana parlerò. Siamo tutti un po' sulle spine e speriamo che questa sia la settimana decisiva per il futuro della Samp e in maniera positiva". Lo ha detto l'attaccante blucerchiato, Fabio Quagliarella, a margine della presentazione del ventunesimo memorial 'Niccolò Galli' in svolgimento a Firenze. A San Siro, contro il Milan, è arrivato il gol che gli ha permesso di segnare in diciotto stagioni di serie A. "Sicuramente una gran bella soddisfazione – ha aggiunto Quagliarella -. Non mi sarei mai aspettato di continuare a giocare a 40 anni, se 10 anni fa qualcuno mi avesse detto che avrei continuato a giocare fino a oggi lo avrei preso per pazzo. Ho sempre vissuto anno dopo anno, è una gran bella soddisfazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 22-Mag-23 12:15