Calcio: Coppa Italia. De Siervo “Sold out, batteremo record incasso”

La finale in programma all'Olimpico di Roma tra Fiorentina e Inter. ROMA (ITALPRESS) – "Ho una notizia dell'ultima ora. L'Olimpico sarà sold out" per la finale di Coppa Italia e "sarà battuto il record di incassi della finale dell'anno scorso". Lo ha annunciato l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine di un evento organizzato da Trenitalia per l'arrivo del Frecciarossa con il trofeo alla vigilia della finale di Coppa Italia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 23-Mag-23 14:48