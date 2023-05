Calcio: Napoli. Cannavaro “Spalletti? L’addio sarebbe una sorpresa”

"Per i partenopei è stato un anno perfetto". ROMA (ITALPRESS) – "Per il Napoli è stato un anno perfetto. Vedere che Spalletti potrebbe lasciare è una sorpresa per tutti. Chi mi piacerebbe? Domandate al presidente". Cosi Fabio Cannavaro, a margine di un evento organizzato da Trenitalia per l'arrivo alla stazione Termini di Roma del trofeo della Coppa Italia. "L'Inter sulla carta è favorita, ma le finali si devono giocare e soprattutto vincere. La Fiorentina avrà fame e voglia di giocarsi la finale perché è da tanto che non ci arriva, magari l'Inter pensera alla Champions". Sulla penalizzazione della Juventus, ha aggiunto:"Il fatto di dover giocare mentre arrivano queste notizie non è facile, forse queste sono cose che andrebbero fatte a fine campionato. È giusto che chi sbagli paghi, ma magari alla fine del torneo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 23-Mag-23 14:56