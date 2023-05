Coni: Petrucci “Governo sempre scontento, mondo sport vilipeso”

'Dal Governo ci assicurano autonomia: sarebbe questa? Forse siamo antipatici'. ROMA (ITALPRESS) – "Non è possibile essere vilipesi ogni volta. Qualunque cosa facciamo, il Governo è sempre scontento". Queste le parole di Giovanni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro, nel suo intervento al Consiglio nazionale del Coni. "Negli ultimi anni sono cambiati molti Governi e ognuno ci ha chiesto una riforma – ha proseguito l'ex numero uno del Coni commentando la richiesta del ministro Abodi di una riforma della giustizia sportiva – Ma lo sport italiano va male? Noi non ce ne accorgiamo. I risultati ci sono, vinciamo tante medaglie. Dal Governo ci assicurano autonomia: sarebbe questa? Forse siamo antipatici. Tutto questo intacca la credibilità dello sport italiano che è sempre stato un esempio a livello mondiale. Io non sono ottimista". – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 23-Mag-23 15:13