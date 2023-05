Calcio: Juve. Ripresa al Jtc, per Di Maria lite social con un tifoso

"Diamo il 100% fino alla fine", la risposta di un argentino alle accuse di un sostenitore bianconero TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver perso malamente lunedì scorso a Empoli nel 36esimo turno di Serie A, nella giornata in cui si è ritrovata catapultata indietro in classifica al settimo posto e con 5 punti di ritardo dalla quarta posizione che vale la partecipazione alla prossima Champions League, la Juventus oggi è tornata ad allenarsi al JTC Continassa. Ieri i bianconeri hanno riposato e oggi hanno ricominciato la preparazione in vista del prossimo impegno, l'incontro in programma alle 20.45 di domenica 28 maggio 2023 all'Allianz Stadium contro il Milan che chiuderà il programma del 37esimo e penultimo turno di campionato. I calciatori allenati dal tecnico Massimiliano Allegri si sono disimpegnati tra "sessione di torelli, lavoro sul possesso palla schierato e partitella finale", come si legge su Juventus.com e domani la loro preparazione alla sfida contro i rossoneri proseguirà con una seduta mattutina. Intanto, sempre oggi, l'argentino Angel Di Maria non si è sottratto a un duro attacco di un tifoso sui social network che aveva definito lui, Paredes e gli altri giocatori bianconeri del "mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso". Di Maria ha risposto in spagnolo: "Quello che non merita di avere la maglia sei tu – ha scritto -. Perché la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io fino alla fine. Non come te". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 24-Mag-23 17:11