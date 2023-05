Calcio: ManCity, Guardiola “Violazioni finanziarie? Si decida presto”

"Spero che non si debbano aspettare due anni", le sue parole sulle accuse al club MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Mi piacerebbe che la Premier League e i giudici decidessero il prima possibile. Così se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, lo sapranno tutti, se invece – come crediamo – abbiamo fatto le cose per bene negli anni, la gente smetterà di parlarne. Vorrei che si chiudesse tutto domani, anche oggi pomeriggio". Pep Guardiola auspica una risoluzione in tempi rapidi del caso che riguarda il Manchester City, finito sotto accusa a febbraio per una serie di violazioni delle norme finanziarie relative al periodo che va dal 2009 al 2018, e che secondo gli inquirenti non avrebbe collaborato con le indagini scattate nel dicembre 2018. "Vorrei che i giudici non fossero troppo impegnati e decidessero cosa è meglio anche perchè so bene cosa abbiamo vinto sul campo e su questo non ci sono dubbi. Spero che non si debbano aspettare due anni, perchè non fare le cose in modo più veloce?", ha aggiunto Guardiola, ribadendo che finchè non sarà fatta luce sulle accuse resterà al suo posto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-23 11:31