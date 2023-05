Calciomercato: Barcellona. Koundè ha chiesto di essere ceduto

Il difensore francese vuole giocare da centrale e non più da terzino BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo una sola stagione, Jules Koundè vuole lasciare il Barcellona. Secondo "Sport", il difensore francese arrivato la scorsa estate dal Siviglia avrebbe chiesto alla società di valutare le eventuali offerte che arriveranno in estate. "E' un caso interno che risolveremo internamente", si è limitato a commentare a riguardo il ds Alemany. Koundè, per il quale però il Barcellona prenderà in considerazione offerte dagli 80 milioni di euro a salire, non vorrebbe giocare un'altra stagione da terzino destro, ruolo in cui Xavi lo ha impiegato preferendo in mezzo il duo Araujo-Christensen, ritenendo di poter dare il meglio di sè da centrale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-23 10:51