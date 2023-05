Orgoglio Boston, batte Miami e tiene aperta la serie

I Celtics vincono al Kaseya Center e si portano sull'1-3 MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sull'orlo del burrone, Boston reagisce e resta in piedi. Al Kaseya Center Miami aveva la possibilità di chiudere i conti e raggiungere Denver nelle Finals Nba ma i Celtics, sotto 3-0 nella serie e a -9 a inizio terzo quarto, si aggiudicano gara 4 per 116-99 alimentando la fiammella della speranza. Jayson Tatum (33 punti e 11 rimbalzi) e Jaylen Brown (17 punti) guidano Boston che affonda gli Heat dall'arco (18/45 contro 8/32) e ribaltano la partita con un parziale di 18-0 in tre minuti nel terzo periodo (da 61-52 a 61-70). "Stiamo solo provando a salvare la nostra stagione", dichiara Tatum. Nel quintetto di coach Mazzulla finiscono in doppia cifra altri 4 giocatori, per una vittoria che permette ai Celtics di continuare a credere nella rimonta: la serie torna infatti ora al TD Garden, poi l'eventuale gara 6 a Miami e si dovesse andare alla 'bella', i Celtics potrebbero contare sul fattore campo. Negli Heat il migliore è il solito Jimmy Butler, a referto con 29 punti, 17 punti per Vincent e 16 per Martin. Mai nella storia Nba – 150 i casi – una squadra è riuscita a rimontare da 0-3 ma Miami non vuole affidarsi troppo alle statistiche: "Oggi hanno meritato di vincere, noi ora dobbiamo ricompattarci e farci trovare pronti per la nuova grande opportunità che avremo a Boston", suona la carica coach Spoelstra. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-23 08:42