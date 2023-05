Calcio: Mendilibar “Mou grande tecnico, finale Europa League 50 e 50”

"Non ci accontentiamo di essere arrivati a Budapest, ora vogliamo vincere" SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Non ho avuto tempo per pensare a questa finale nè alla Roma. Abbiamo avuto partite molto impegnative in cui non potevamo permetterci di sbagliare. Ho visto qualche partita della Roma ma non ci ho pensato troppo, vogliamo prima affrontare il Real e poi prepararci bene a mercoledì". José Luis Mendilibar resta fedele al suo metodo: non bisogna guardare troppo oltre ma giorno per giorno. Del resto è così che ha tirato fuori il Siviglia dalla zona calda, conducendolo all'ennesima finale europea della sua storia, quella di Budapest del 31 maggio contro la Roma che mette in palio l'Europa League. "Cosa significherebbe vincerla? Per il club sarebbe molto importante giocare in Champions la prossima stagione, cambierebbe fatturato, obiettivi. E poi vincere questa Europa League sarebbe importante anche per me: di chi è sconfitto in finale non si ricorda nemmeno Dio", sorride Mendilibar, che però rifiuta l'etichetta di favorito. "Il Siviglia può essere considerato favorito per aver vinto questa coppa per sei volte, spesso si guarda alla storia o al fatturato ma io vedo questa finale 50 e 50". "Quando sono arrivato qui due mesi fa la squadra era ai quarti e a due punti dalla zona retrocessione – ricorda – ma nessuno mi ha mai detto di lasciar perdere l'Europa League per concentrarmi sul campionato. Anche la gente per strada lo esige, la finale ora non ci basta, bisogna vincerla". Non ci sarà Acuna squalificato "ma come posso dirvi chi potrebbe sostituirlo visto che mancano sei giorni e abbiamo in mezzo la gara col Real Madrid? Vediamo chi recupereremo per giocarcela e magari vincere". "Roma più simile alla Juve o allo United? È più italiana", ribatte Mendilibar, che ha grande stima per il collega giallorosso. "Mourinho è uno dei grandi, basta pensare a quello che ha vinto e dove ha allenato, i migliori club d'Europa. Di lui posso dire solo belle cose. È meraviglioso potermi confrontare con lui ma cercheremo di batterlo. Il calcio di Mourinho? Ricordo che quando allenava il Real ebbi l'occasione di vedere due sedute, una partita e di parlare col suo staff e gli sono grato per questo. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha impresso il suo stile nelle squadre che ha allenato e soprattutto ha fatto bene. Riesce anche a convincere i giocatori di quello che vuole, ha pure fatto fare a Eto'o il terzino". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Mag-23 12:06