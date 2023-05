Calciomercato: Psg. Ugarte e Lucas Hernandez fra gli obiettivi

Il francese è in scadenza col Bayern nel 2024 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – In attesa di capire se Galtier resterà o se arriverà un altro allenatore, il Paris Saint Germain inizia a muoversi sul mercato. Secondo "Record", sarebbe vicino l'ingaggio dallo Sporting Lisbona del 22enne centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte, per il quale i francesi sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Per la difesa, invece, oltre all'interista Skriniar si punta su Lucas Hernandez, col quale ci sarebbe già un accordo di massima e il cui arrivo permetterebbe di aspettare con calma fino a novembre il ritorno di Kimpembe. C'è però ancora da trattare col Bayern Monaco ma visto che il francese è in scadenza nel 2024, il Psg conta di arrivare a un accordo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Mag-23 14:44