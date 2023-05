F1: Ferrari. Leclerc “Hamilton al mio posto? Vasseur me l’avrebbe detto”

"Non sono assolutamente preoccupato a riguardo" MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Non ho assolutamente alcun dubbio che se ci fosse stato qualcosa, Fred me lo avrebbe fatto sapere. Quindi su questo tema non sono assolutamente preoccupato". Charles Leclerc, intervistato da "L'Equipe", assicura di non aver mai parlato col team principal Vasseur di un possibile scambio con la Mercedes fra lui e Lewis Hamilton. "Allora compagni di squadra? Vedremo cosa succederà in futuro ma non voglio commentare nulla perchè so già che se ne farebbe un titolo sui giornali, sto imparando a conoscere la stampa ormai", ha aggiunto con una battuta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Mag-23 14:19