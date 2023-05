Sci alpino: Cdm. Stagione 2023-24 al via da Soelden il 29 ottobre

Nove le gare italiane fra Cervinia, Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Consiglio Fis ha deliberato il calendario della stagione 2023/24 di Coppa del mondo maschile di sci alpino che prevede la disputa di 46 gare. L'apertura di Soelden slitta di una settimana, con un gigante il 29 ottobre, mentre novembre si apre con la nuova tappa di Zermatt/Cervinia, due discese programmate per l'11 e 12 novembre. Le gare saranno divise in 12 discese, 9 supergiganti, 11 giganti, 13 slalom e un team combined (manche di discesa più manche di slalom) al quale prendono parte due concorrenti diversi per nazione, previsto a Kitzbuehel. L'unica data da confermare è quella di Lake Louise di fine novembre, dove sarebbero in programma una discesa e un supergigante. Le finali si sdoppieranno in due weekend a Saalbach (16-17 marzo gigante e slalom, 23-24 super-G e discesa), con il conseguente prolungamento del calendario di una settimana. Ben nove le gare italiane: oltre a Cervinia, confermate le storiche sedi di Val Gardena (15 dicembre super G e 16 dicembre discesa), Alta Badia (17 e 18 dicembre gigante), Madonna di Campiglio (22 dicembre slalom) e Bormio (28 dicembre discesa e 29 dicembre super G), tutte in rapida successione. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 25-Mag-23 10:28