Boston annulla il 2° match point, con Miami si va a gara 6

I Celtics vincono in casa 110-97 e si portano sul 2-3 BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo match point annullato. Dopo aver vinto gara-4 a Miami, i Celtics si ripetono sfruttando il fattore campo e vincendo gara-5 per 110-97. Heat ancora in vantaggio, ma si è passati dal 3-0 al 3-2 e adesso l'entusiasmo è dalla parte del quintetto di coach Mazzulla. Al TD Garden i padroni di casa partono forte, mettono subito le cose in chiaro chiudendo sul 35-20 il primo parziale, poi controllano senza particolari affanni. Una vittoria di squadra: in quattro dei cinque titolari vanno sopra i 20 con Derrick White che fa 24 punti, uno in più di Marcus Smart, mentre ne fanno 21 a testa Jaylen Brown e Jayson Tatum con il secondo che mette a referto anche 11 assist e 8 rimbalzi. Per rimanere nel quintetto iniziale sono 6 i punti e 11 i rimbalzi di Horford. Miami ne porta cinque in doppia cifra: il più prolifico è Robinson che dalla panchina fa registrare al suo attivo 18 punti e 9 assist. Ne fa 16 Adebayo (8 i rimbalzi), poi 15 Highsmith, quindi 14 a testa Butler e Martin. Finisce 110-97 per i Celtics, ma gli Heat hanno ancora un match point e giocheranno gara-6 a Miami. In palio le finals, i Nuggets aspettano. 26-Mag-23