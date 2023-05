Calciomercato: Borussia Dtm. Bellingham al Real per 100 milioni

Secondo la stampa spagnola il centrocampista si legherà ai blancos per i prossimi 6 anni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – A novanta minuti dall'impresa, ma con un problema fisico che potrebbe fargli saltare l'ultima partita di campionato, Jude Bellingham sta con ogni probabilità vivendo le ultime ore da giocatore del Borussia Dortmund. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "Marca", infatti, si attende solo la giornata di sabato quando si chiuderà il campionato tedesco con il Borussia impegnato a mantenere i due punti di vantaggio sul Bayern Monaco per laurearsi campione di Germania. Successivamente potrebbe arrivare l'annuncio del trasferimento del centrocampista inglese al Real Madrid. Secondo Marca, infatti, i dirigenti dei blancos nei giorni scorsi sarebbero stati a Dortmund per mettere su carta un principio di accordo che verrà definito nei prossimi giorni e che prevede un contratto di sei anni per il giocatore e 100 milioni di euro (più bonus legati a risultati e presenze) che verranno versati nelle casse del club tedesco. Marca sottolinea che Bellingham e il Borussia avevano allo studio anche offerte economicamente più vantaggiose, ma la volontà del giocatore sarebbe stata decisiva. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Mag-23 12:09