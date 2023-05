F1: Gp Monaco. Sainz il più veloce nelle FP1 su Alonso e Hamilton

Quarto Perez, poi l'altra Ferrari di Leclerc e il campione del mondo Verstappen MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – La Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz con il tempo di 1'13"372, ha chiuso in testa le FP1 del GP di Monaco. Secondo posto per l'Aston Martin dell'altro iberico Fernando Alonso a 338 millesimi, terza piazza per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0"663). Quarto il messicano Sergio Perez (Red Bull, a 0"666), quinta l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc (+0"721). Solo sesto il campione del mondo, l'olandese Max Verstappen (+0"872), con la Red Bull. Settimo Lando Norris con la McLaren (+1"095), ottavo Esteban Ocon (Alpine, +1"213), Lance Stroll (Aston Martin, +1"281) ed Alexander Albon (Williams) chiudono la top ten. Proprio il pilota thailandese è stato protagonista di un incidente con relativa bandiera rossa, arrivato a 3' dalla fine della sessione, che, di fatto, ha chiuso le FP1. Alle 17 le seconde prove libere. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 26-Mag-23 14:45