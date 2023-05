Atletica: Quinto posto per Sara Fantini nel martello a Los Angeles

Il bronzo europeo chiude con 71,40, successo di Camryn Rogers con 78,62 LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In quella che a tutti gli effetti poteva essere considerata una finale mondiale anticipata del martello (o un replay della finale di Eugene) Sara Fantini chiude al quinto posto con la misura di 71,40. È accaduto nella notte italiana, a Los Angeles, nell'anteprima dell'USATF Grand Prix, tappa Gold del circuito Continental Tour che stasera garantisce spettacolo dalle 22 con i salti di Mondo Duplantis. L'azzurra dei Carabinieri piazza un lancio in linea con quanto fatto sabato scorso a Modena e si classifica alle spalle di quattro atlete medagliate. La scena è tutta per la canadese Camryn Rogers, argento iridato in carica, autrice di un poderoso 78,62 che la colloca al quinto posto della storia. Battute la campionessa del mondo e leader stagionale Brooke Andersen (76,06) ma anche altre due statunitensi come l'oro mondiale di Doha DeAnna Price (75,89) e il bronzo di Hayward Field Janee Kassanavoid (73,23). Poi c'è Fantini: "Non esattamente ciò che speravo, ma un altro tassello molto importante di questa stagione è stato messo – il commento dell'azzurra, quarta nella scorsa estate ai Mondiali di Eugene e medaglia di bronzo agli Europei di Monaco di Baviera – È stata un'esperienza molto importante e molto istruttiva, torno a casa con tanta consapevolezza in più e soprattutto tantissima esperienza di lancio e di vita". Nella serie della primatista italiana, dopo il 71,40 iniziale, anche un 70,62, due nulli e un 69,47. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 27-Mag-23 09:10