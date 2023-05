Inter-Atalanta 3-2, nerazzurri matematicamente in Champions

A decidere la sfida le reti di Lukaku, Barella e Martinez; per gli ospiti gol di Pasalic e Muriel MILANO (ITALPRESS) – L'Inter vince 3-2 contro l'Atalanta e trova la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. A decidere la sfida le reti di Lukaku, Barella e Lautaro Martinez, per gli ospiti in gol Pasalic e Muriel. Nulla da fare per gli orobici, che abbandonano definitivamente il sogno di una rimonta al quarto posto: ora la squadra di Gasperini cercherà di blindare l'Europa League nel match interno contro il Monza. I nerazzurri termineranno il loro campionato contro il Torino, poi l'10 giugno ci sarà la finale di Champions League contro il Manchester City. I piani tattici sono saltati nel giro di quaranta secondi, quando Lukaku ha attirato a sé Djimsiti creando un varco incredibile a centrocampo: palla di ritorno di Lautaro nello spazio e belga solo davanti a Sportiello per la rete dell'1-0. E al 3' è arrivata la rete del doppio vantaggio interista, con Barella abile a ribadire a rete un pallone impazzito dopo una mischia in area atalantina. L'uno-due ha mandato in confusione gli uomini di Gasperini che hanno rischiato il tracollo: il gol di Calhanoglu è stato annullato per una posizione di fuorigioco, il turco ha sfiorato poi il palo su calcio di punizione. Gli ospiti si sono affidati alle giocate di Koopmeiners: il 2-1 ad accorciare le distanze è arrivato su calcio d'angolo, al 36' si è accesa una mischia in area interista risolta da Pasalic. Le promesse della prima frazione sono state mantenute anche nel secondo tempo: l'Inter ha alzato i giri del motore prima con Lautaro – due deviazioni nell'area piccola terminate fuori -, poi con la fucilata di Calhanoglu sporcata in corner da Sportiello. I padroni di casa col passare dei minuti si sono abbassati diminuendo il ritmo: l'Atalanta ha provato a sfruttare le scorie di Coppa Italia degli avversari, non riuscendo però a trovare il varco giusto. Il punto esclamativo è stato posto al 32' quando Lukaku ha fatto lo stesso identico movimento mostrato nell'occasione della prima rete: imbucata perfetta per Brozovic che solo davanti al numero 57 avversario ha servito Lautaro Martinez per la rete del 3-1. Nel finale l'Atalanta ha trovato la seconda rete, ma la conclusione vincente di Muriel, arrivata dopo una punizione ribattuta, è arrivata troppo tardi. – Foto Image – (ITALPRESS). pia/mc/red 27-Mag-23 22:52