Tennis: Sinner “Sogno diventare n.1 del mondo, darò tutto per riuscirci”

"Roland Garros? Fisicamente sto molto bene" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Se chiudo gli occhi, il mio obiettivo è di andare il più avanti possibile in classifica e come persona. Il sogno è diventare numero 1 del mondo, e darò tutto quello che ho per riuscirci. Poi se non ci arriverò, mi basterà non avere rimpianti, non pensare di non aver dato il 100%". È questa la grande ambizione di Jannik Sinner, intervistato a Parigi da Supertennis. Domenica scatta il Roland Garros, torneo dove nel 2020 è stato stoppato ai quarti da Nadal mentre negli ultimi due anni si è fermato agli ottavi. "Fisicamente sto molto bene, mi sono allenato bene. Sono contento di essere qui – ha detto ancora il tennista altoatesino – L'assenza di Nadal? Di sicuro è il nome più importante che manca quest'anno, ma sono concentrato soprattutto su quello che devo fare io". Sinner è atteso dall'esordio con Muller, poi potrebbe ritrovarsi Tiafoe negli ottavi e Medvedev nei quarti. "Tendo più a pensare partita dopo partita – ribatte Sinner -. E' inutile guardare troppo avanti, pensare a chi potrai affrontare più avanti. Qui anche il primo turno può essere duro. Io, Alcaraz e Rune i nuovi Big Three? Penso di aver fatto vedere le mie qualità. Ci sono settimane in cui si fa più fatica, ma credo di essere un giocatore forte". Poi un pensiero a Berrettini: "Matteo ci manca, nel gruppo e nei tornei è uno che si sente. Ma anche lui ha una mentalità forte, sono sicuro che tornerà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Mag-23 12:50