A Cavendish l’ultima tappa del Giro, Roglic vince la corsa

Sul traguardo di via dei Fori Imperiali anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ROMA (ITALPRESS) – Mark Cavendish vince allo sprint la ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2023, 126 chilometri complessivi sulle strade di Roma. Sul traguardo di via dei Fori Imperiali, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il velocista britannico della Astana Qazaqstan Team ha preceduto il lussemburghese Alex Kirsch (Trek-Segafredo) e l'italiano Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). La vittoria finale della corsa è andata allo sloveno della Jumbo-Vismara Primož Roglic che ha conquistato l'edizione numero 106 della corsa rosa precedendo di 14" il britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e di 1'15" il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates). Quarto posto finale per il migliore tra gli italiani, Damiano Caruso (Bahrain Victorious), con un gap di 4'40" dal vincitore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 28-Mag-23 20:30