Atletica, al Meeting di Los Angeles record Crouser nel Peso

Crouser ha portando il limite mondiale a 23,56 ROMA (ITALPRESS) – Ryan Crouser da record nel Drake Stadium che ha ospitato la seconda giornata del meeting di Los Angeles valido come tappa del World Athletics Tour Gold. Crouser oblitera il limite di 23,37 stabilito ai Trials olimpici USA del 2021, portando il limite mondiale a 23,56, con la miglior serie di tutti i tempi (23,23-23,31-22,94-23,56-22,80-22,86). Gara di gran livello anche per i piazzati, Tom Walsh 22,12, Payton Otterdahl 21,99 e con il record nazionale del messicano Uniel Munoz (21,88). E' il secondo record mondiale maschile ottenuto da inizio anno, dopo il 6,22 di Armand Duplantis nell'asta a fine febbraio a Clermont-Ferrand. Oltre al record mondiale, il meeting ha offerto altre sei migliori prestazioni mondiali stagionali, una nelle gare maschili con il 3:31.47 del kenoano Timothy Cheruiyot nei 1500 metri davanti al connazionale U20 Reynold Kipkorir Cheruiyot (3:32.01), e le altre nelle gare femminili, con la dominicana Marileidy Paulino nei 400 metri (48.98, record nazionale), Ajee' Wilson negli 800 in 1:59.01 per migliorare dopo poche ore la world lead della keniana Chepchirchir a Grosseto, l'etiope Diribe Welteji nei 1500 metri in 3:57.84, con l'olimpionica dei 100 metri ostacoli Jasmine Camacho-Quinn (12,31 con vento appena contrario) e con la lanciatrice Maggie Ewen nel peso, autrice di un eccellente 20,54. Il fenomeno del salto con l'asta si è accontentato di vincere all'esordio stagionale all'aperto con la misura di 5,91 (come Sam Kendricks, tornato ad alto livello). Ha provato invano i 6,01, disturbato dal vento trasversale. Nelle altre gare, sconfitta di Christian Coleman nei 100 metri, dove va a segno il giamaicano Ackeem Blake in 9.89, con Coleman (9.91 a due centesimi preceduto a sorpresa anche da Cravont Charleston (9.91, personale). Sorprese anche nei 200, con il ritrovato Terrance Laird (20.06) che sulla linea d'arrivo batte il trinidegno Jereem Richards di due centesimi, e nei 400 metri vinti dal giamaicano Sean Bailey (44.43) davanti a Kirani James (44.50). Successi maschili per Clayton Murphy negli 800 (1:44.75), CJ Allen nei 400hs (ancora al personale in 47.91) e Anderson Peters nel giavellotto (83,16). Al femminile, non corrono la finale dei 100 metri Sha'Carri Richardson e Maria-Josée Ta Lou, fermate da crampi dopo rispettivi 10.90 e 10.88 in batteria. Si impone in finale Morolake Akinosun in 10.97. A Jenna Prandini i 200 metri in 22.34, giavellotto donne con risultati mediocri e successo della cinese Sun Xiaomei (55,67). – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/com 28-Mag-23 11:12