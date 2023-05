Ferrari: Leclerc “Gomme punto debole” Sainz “Impareremo da errori”

MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto fatica, le gomme all'inizio andavano bene, stavo salvando le gomme dietro, poi abbiamo fatto tanta fatica. C'è tanto lavoro da dare, d'altronde la gestione della gomma è il nostro punto debole. Ne siamo consapevoli. Quando c'è stata la pioggia ci sono state tante macchine sulla pista e pensavamo più ad una Safety per poi andare nei pit. E' stata una scelta". Lo ha detto, a fine Gran Premio di Monaco, il ferrarista Charles Leclerc. Per Carlos Sainz: "Le medie erano meglio delle hard. E' stato un errore mio tenerle un giro in più. Impareremo dagli errori. Per quello diventeremo più forti, non era facile giudicare in una gara del genere. Comunque, devo dire che è stata una gara difficile". "Siamo rimasti bloccati dietro, senza possibilità di sorpassare. Con la pioggia abbiamo rischiato, le condizioni erano difficili da gestire, il meteo ha fatto la sua parte. Ora concentriamoci su Barcellona dove troveremo una pista normale non come questa di Monaco. Ripartiamo dalle qualifiche, vediamo se ci saranno anche aggiornamenti riguardo la macchina" è l'analisi di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 28-Mag-23 18:05