Fiorentina, Venuti “Non tutte le favole hanno un lieto fine”

"Ho vinto perchè sono fiorentino" ha scritto il difensore viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Non tutte le favole hanno il lieto fine si sa… e a me dispiace e fa un po' ridere che qualcuno abbia pensato e pensi che la mia gente non mi voglia; ma io stasera ho vinto nella vita, e l' ho fatto grazie a voi, grazie al vostro affetto. Ho vinto perché sono uno dei voi, ho vinto perchè vicino a me ho persone magnifiche. Ho vinto come uomo, come essere umano… Io stasera e per sempre ho vinto e vincerò perché sono fiorentino". Lo ha scritto sui suoi profili social l'esterno destro difensivo viola Lorenzo Venuti che ieri ha disputato molto probabilmente la sua ultima partita casalinga con la maglia della Fiorentina visto che ha il contratto in scadenza col club gigliato il prossimo 30 giugno, e che non dovrebbe essere rinnovato. Venuti ha allegato al suo messaggio social una foto scattata ieri al termine della gara di campionato fra Fiorentina e Roma in cui lo stesso classe '95 di Monteverchi saluta la curva 'Fiesole' che gli ha dedicato cori, applausi e due striscioni di commiato pieni di affetto. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xb8/pc/red 28-Mag-23 11:24