Napoli, Spalletti “Peccato per la rimonta subita”

Il tecnico dei partenopei non ha voluto parlare del suo futuro BOLOGNA (ITALPRESS) – "Non siamo riusciti a chiudere la partita, subendo così il ritorno di un Bologna allenato benissimo". Queste le parole di un Luciano Spalletti, tecnico del Napoli commentando in seguito al pareggio per 2-2 contro il Bologna. "Quando il dominio del gioco ce l'hanno gli avversari diventa tutto più difficile. Ho chiesto alla squadra una manovra più pulita ma non siamo riusciti a chiudere il risultato prima del ritorno del Bologna, squadra allenata benissimo. Abbiamo costruito un campionato con tante componenti messe insieme, dal sentimento della città alla forza della squadra – ha sottolineato Spalletti -. Queste sono cose che fanno la differenza, specialmente nei momenti di difficoltà in cui la gente ha sostenuto il gruppo. Kvaratskhelia? Più lo vedo e più sono convinto che sia fortissimo, il problema oggi è stato servirlo a causa della grande pressione del Bologna che ci ha impedito spesso la prima costruzione. Gli ho chiesto allora di legare più il gioco, cosa che concerne comunque con le sue caratteristiche. Futuro? Sono organizzato e proiettato per festeggiare con il popolo la settimana prossima e non mi sento di commentare alcuna parola da parte del presidente". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xi6/pc/red 28-Mag-23 17:33