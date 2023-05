Sabalenka ok al primo turno del Roland Garros

niente stretta di mano dall'ucraina Kostyu PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka approda al secondo turno Batturta per 6-3, 6-2 l'ucraina Marta Kostyuk. Più che per il risultato il match la partita verrà ricordata perchè al termine del match sono piovuti i fischi per la Kostyuk che non ha stretto la mano alla bielorussa ed è andata direttamente a salutare l'arbitro di sedia. Kostyuk ha fatto la stessa cosa contro ogni avversario di Russia e Bielorussia da quando il suo paee è stato invaso. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 28-Mag-23 14:08