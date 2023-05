Thiago Motta “Il Bologna poteva vincerla”

Il tecnico dei felsinei si dice soddisfatto per il gioco BOLOGNA (ITALPRESS) – "Una bella rimonta, anche se resta un po' di rammarico perché avremmo potuto vincerla". Queste le parole di Thiago Motta, che ha analizzato così il pareggio per 2-2 ottenuto dal suo Bologna nella gara casalinga contro il Napoli. "Nel secondo tempo abbiamo cambiato l'atteggiamento in fase di possesso, rimontando una squadra che gioca benissimo – ha esordito Thiago Motta -. La squadra è stata bravissima a tirarsi fuori dalle difficoltà, anche con l'ingresso di giocatori che pur partendo dalla panchina hanno influito sul risultato finale. Abbiamo creato superiorità numerica davanti, sfruttando al meglio la profondità lasciata dal Napoli. Sono contento della prestazione, anche se rimane un po' di rammarico per il finale di partita in cui secondo me avevamo la possibilità addirittura di vincerla. Futuro? Questa squadra e questi ragazzi possono migliorare. Abbiamo cambiato modulo e maniera di giocare, ma tutti i giocatori si sono adattati lavorando e mettendosi sempre a disposizione. Queste sono ottime basi, che mi danno tante soddisfazioni come allenatore. Per la mia permanenza serve certamente chiarezza, più che altro per avere la stessa linea di programmazione con la società. Quando ci sono questi presupposti, le possibilità di fare bene in campo aumentano". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xi6/pc/red 28-Mag-23 17:52