Verona, Zaffaroni “Ci sono ancora novanta minuti da giocare”

Il tecnico non nasconde il rammarico per il pareggio subito nel finale VERONA (ITALPRESS) – "Un allenatore in questi casi dice che bisogna rialzarsi subito e tornare a lavorare perché ci sono ancora novanta minuti. C'è delusione per come è arrivato il gol del pareggio nel recupero: sarebbe stata una vittoria che ci avrebbe dato un grande slancio in chiave salvezza, è una delusione che deve essere momentanea perché è ancora tutto aperto: oggi abbiamo guadagnato comunque un punto sui nostri avversari". Lo ha dichiarato Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Empoli. "Verdi? Non ha ancora recuperato dal problema fisico. La formazione è dettata molto da un discorso fisico. Stiamo pagando una rincorsa che dura da mesi e mesi: questa rimonta ci ha portato a spendere energie fisiche, ma soprattutto nervose rispetto alle altre. Sappiamo bene che le energie nervose ti stancano maggiormente. È ancora tutto aperto e dobbiamo resettare immediatamente". "Il discorso tattico è sempre importante, ma negli ultimi minuti di partite come questo molto dipende dalla condizione nervosa. Si dice che bisogna giocare con la testa libera, ma in queste gare è difficile. Dobbiamo avere la capacità di stare dentro la partita dal punto di vista nervoso. C'è rammarico, ma i ragazzi per me oggi sono stati per lunghi tratti eccezionali" ha concluso. 28-Mag-23