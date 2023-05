Vesti vince in Formula 2 a Monte Carlo e va in testa, paura per Doohan

In fiamme l'auto del pilota Alpine ma nessuna conseguenza per lui MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Frederik Vesti ha ottenuto un'imponente vittoria nella Feature Race di Formula 2 a Monte Carlo e balza in testa del Campionato Piloti. Il pilota di Prema Racing ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione 2023. Théo Pourchaire (ART Grand Prix) ha tagliato il traguardo secondo dopo che il compagno di squadra Victor Martins ha ricevuto una penalità drive-through a metà gara. Zane Maloney (Carlin) ha completato il podio in terza posizione e si tratta del suo secondo podio dell'anno. Attimi di paura e bandiera rossa dopo il contatto di Jack Doohan (Alpine) con le barriere. La sua macchina è andata in fiamme ma per fortuna non ci sono state conseguenze per il pilota. La vittoria di Vesti lo porta in testa alla classifica Piloti, a 89 punti. Pourchaire ne ha 84 punt, mentre Iwasa scende al terzo posto dopo essere stato in testa alla classifica e il pilota Dams ha ora 69 punti. Prema Racing aumenta il suo vantaggio nella Classifica Squadre con 130 punti davanti alla ART Grand Prix con 108 punti. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 28-Mag-23 13:36