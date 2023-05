Volley, la campionessa Cinese Zhu Ting resta in Toscana

Per il secondo anno indosserà la maglia della Savino Del Bene FIRENZE (ITALPRESS) – Nella stagione 2023-2024 Zhu Ting affronterà il suo secondo anno consecutivo in maglia Savino Del Bene Volley. La campionessa cinese farà dunque parte del roster affidato a coach Barbolini per la prossima stagione. Nella stagione appena conclusa Zhu Ting ha contribuito in maniera fondamentale alla conquista della CEV Cup e della qualificazione alla prossima CEV Champions League. Nella sua prima stagione in Italia la schiacciatrice cinese è scesa in campo in 27 gare di Serie A1, venendo impiegata in 100 set. Zhu Ting, tra partite di regular season e di play off, ha realizzato ben 413 punti, 33 muri vincenti e 6 ace. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/com 28-Mag-23 12:15