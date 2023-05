Zanetti “Siamo venuti a Verona per onorare il campionato”

Il tecnico dell'Empoli elogia i suoi per la prova contro i gialloblù VERONA (ITALPRESS) – "Noi siamo venuti qui per fare la nostra partita per onorare il campionato e migliorarci dal punto di vista della classifica. Buon primo tempo, mentre nel secondo siamo rientrati un po' molli. Dopo il gol poi abbiamo iniziato a macinare gioco. Ebuehi? Sta male, sospetto di una frattura alla clavicola". Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Hellas Verona. "A fine stagione si parlerà dei programmi: i progetti li fa il club e non l'allenatore. Futuro? Ci siamo detti di parlarci alla fine perché in questo finale volevamo fare più punti possibili. Penseremo poi a programmare la nuova stagione, mantenendo i parametri imposti dalla società. Il nostro è stato un percorso, dove abbiamo cambiato quindici giocatori rispetto alla scorsa stagione. C'erano tanti ragazzi nuovi e giovani che sono esplosi nelle ultime partite. Avendo molti prestiti sarà difficile pensare di mantenere la squadra in blocco. Stojanovic? È un giocatore molto forte, molto bravo in fase offensiva: deve crescere nell'altra fase per questioni di equilibrio. Ha la nostra stima, nonostante l'esplosione di Ebuehi. Vicario? Penso che dopo le due grandi stagioni che ha fatto si meriti una grande squadra". – foto: Live Photo Sport (ITALPRESS) xl9/pc/red 28-Mag-23 15:29