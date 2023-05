Calciomercato: Barça. Xavi “Messi? Ci darebbe una mano, è un vincente”

"Dipende da lui, sa che qui le porte sono aperte" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Se avrebbe senso il ritorno di Messi visto che si parla di ricostruzione? Per me sì, non ho dubbi che ci darebbe una mano in campo e l'ho fatto sapere anche al presidente". Intervistato da "Sport", Xavi si espone e dà il suo ok perchè l'ex compagno di squadra, in scadenza col Psg, torni a vestire la maglia blaugrana. "Continua a essere un calciatore determinante perchè ha ancora fame, è un vincente, un leader. Non abbiamo ancora un Barcellona all'altezza di quello del 2010, per esempio, e Messi ci porterebbe talento, l'ultimo passaggio, gol, pericolosità sui calci piazzati. Per come vogliamo giocare, non ho alcun dubbio che ci darebbe tantissimo. Ma dipende da lui. È difficile mettersi nei panni di chi ha vinto tutto, non so che dubbi possa avere, non sono nella sua testa. A lui ho detto che le nostre porte sono aperte". Aspettando Messi, intanto, Xavi sarebbe vicinissimo al rinnovo: secondo "Sport", l'accordo sarebbe ai dettagli e il tecnico dovrebbe firmare fino al 2026. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Mag-23 18:41