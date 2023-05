Mauricio Pochettino nuovo allenatore del Chelsea

L'ex tecnico del Psg ha firmato un contratto biennale con la società londinese. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea a partire dal prossimo 1° luglio. Lo ha ufficializzato la società londinese con una nota, precisando che il neo tecnico ha firmato un contratto di due anni, con un'opzione del club per un'ulteriore stagione. Il 51enne argentino vanta diverse stagioni in Premier League oltre ad aver allenato in Spagna e Francia. Di recente è stato alla guida del Paris Saint-Germain e ha guidato il club al titolo di Ligue 1 e alla Coppa di Francia. Lo staff di Pochettino sarà composto da Jesus Perez, Miguel d'Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino. "L'esperienza, gli standard di eccellenza, le qualità di leadership e il carattere di Mauricio serviranno al Chelsea. È un allenatore vincente, che ha lavorato ai massimi livelli, in più campionati e lingue. La sua filosofia, l'approccio tattico e l'impegno per lo sviluppo lo hanno reso un candidato eccezionale" hanno commentato Laurence Stewart e Paul Winstanley, co-direttori sportivi del Chelsea. I proprietari Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter e Hansjörg Wyss hanno aggiunto:"Siamo orgogliosi della scelta e lieti che Mauricio si unisca al Chelsea. Mauricio è un allenatore di livello mondiale, non vediamo l'ora di averlo a bordo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 29-Mag-23 14:27