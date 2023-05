Calcio: Europa League. Pellegrini “Sarà difficile ma vogliamo vincere”

Il capitano della Roma: "Arriviamo a questa finale consapevoli, è il coronamento di un percorso" BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "Arriviamo a questa finale consapevoli, sappiamo i sacrifici fatti e quanto abbiamo voluto essere qui. Siamo concentrati e determinati, ma anche tesi perché è una finale ed è giusto avere quell'emozione che spesso ti porta a fare le cose ancora meglio. Non ci dobbiamo accontentare mai. L'anno scorso abbiamo dato il 100% nella Conference e vincerla è stato incredibile, quest'anno abbiamo fatto lo stesso con l'Europa League e il nostro desiderio è vincerla. Noi siamo fatti così anche grazie al mister che ci spinge a dare sempre il massimo". Così Lorenzo Pellegrini, trequartista e capitano della Roma, nella conferenza stampa che precede la finale di Europa League di domani a Budapest contro il Siviglia. "Questa finale è il coronamento di questo percorso. Domani sarà una partita difficile per noi, ma anche per loro. Siamo orgogliosi di essere qui – sottolinea Pellegrini – Abbiamo voluto creare un gruppo di persone che ci crede, fare una corsa in più e sacrificarsi per il compagno è stato uno dei punti di partenza, poi è arrivato il mister che ci ha forgiato con la sua unicità". Poi una risposta a chi accusa la Roma di mettere il pullman davanti alla porta: "Questa cosa ci fa ridere. Affrontare una partita non significa attaccare come pazzi, bisogna cercare di limitarla nel fare ciò che gli riesce meglio. Abbiamo cercato di capire quale poteva essere il modo migliore per arginare i punti di forza degli avversari e noi siamo in finale, chi parla invece qui non c'è", conclude il centrocampista giallorosso. Il difensore Gianluca Mancini, invece, si sofferma sulle condizioni di Dybala: "E' qui con noi, cammina, sta bene e speriamo ci possa dare una mano. La gara? L'abbiamo preparata come una finale, che va giocata e interpretata al meglio. E' una partita diversa da tutte le altre, il percorso che ci ha portato fin qua è stato lungo e sappiamo di meritarcela. Domani per 90 o 120 minuti ci deve essere la Roma che domani avrà davanti una grandissima squadra, ma siamo pronti per giocare questo match nel migliore dei modi", termina Mancini. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 30-Mag-23 19:03