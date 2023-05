Calciomercato: Real.Accordo con Bellingham,entro metà giugno ufficialità

In via di definizione la trattativa con il Borussia Dortmund per il trasferimento del centrocampista inglese MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'accordo con il giocatore c'è ed è stato trovato già da tempo, adesso manca quello tra i club che, assicura il sito del quotidiano spagnolo "AS", arriverà a breve. Queste le novità in merito al futuro di Jude Bellingham, 19enne centrocampista il cui cartellino è di proprietà del Borussia Dortmund, club ancora ferito per la Bundesliga sfuggita via all'ultima giornata con il pareggio casalingo contro il Mainz. Il nazionale inglese è il grande obiettivo dei blancos, ancora al lavoro per trovare l'intesa con i tedeschi. L'offerta è di 100 milioni di euro, la richiesta di 150, ma l'accordo si dovrebbe trovare a metà strada con l'inserimento dei classici bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Secondo "AS" l'ufficialità dell'ingaggio di Bellingham da parte del Real Madrid, dovrebbe arrivare entro i primi 15 giorni di giugno. Il sito madrileno ricorda che il giocatore aveva offerte anche più robuste da parte di altri club come Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco, ma che ha scelto di vestire la maglia del Real. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 30-Mag-23 09:56