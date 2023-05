Miami vince gara-7, alle Finals Nba contro Denver

Al TD Garden Boston cede agli Heat che si impongono 103-84 e si giocheranno il titolo contro i Nuggets BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Miami Heat-Denver Nuggets. Sarà questa la sfida che assegnerà gli anelli Nba 2023. Il verdetto è arrivato nella notte italiana al termine di gara 7 con Boston che, davanti al pubblico del TD Garden, non è riuscita a ribaltare lo 0-3 incassato nei primi tre incontri quando la superiorità degli Heat sembrava netta e le Finals una formalità da chiudere in 1-2 match point. Non è andata così per la reazione dei Celtics, bravissimi a riportarsi sul 3-3, ma poi inciampati quando c'era da fare l'ultimo passo. Gli Heat si sono ritrovati e, con un eloquente 103-84, hanno chiuso la serie sul 4-3 staccando il pass per le sfide decisive con i Nuggets che, da parte loro, hanno dominato la finale della Western Conference infliggendo un netto 4-0 ai Los Angeles Lakers. A Est, come detto, è Miami a vincere il titolo. Per mandare in archivio la lunga sfida con i Celtics è stata necessaria una grande prova di squadra, con Jimmy Butler (eletto Mvp della serie) che ha chiuso con 28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist e con le doppie doppie di Caleb Martin e Bam Adebayo, il primo a referto con 26 punti e 10 rimbalzi, il secondo con 12 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Vincent e Robinson, entrambi con 10 punti a testa, il secondo dalla panchina. Boston sognava di entrare nella storia come la prima squadra capace di vincere dopo aver incassato il parziale di 0-3 nelle prime tre sfide. Non è andata così e resta il rammarico per la distorsione alla caviglia che, praticamente al pronti-via, ha rimediato Jayson Tatum. Un problema che ne ha condizionato la prestazione, alla fine chiusa con 14 punti e 11 rimbalzi. Diciannove i punti (con 8 rimbalzi) di Jaylen Brown, 18 quelli di Derrick White. Non bastano per centrare le Finals: i campioni Nba 2023 usciranno dal confronto Miami Heat-Denver Nuggets. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 30-Mag-23 08:48