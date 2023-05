Tennis: Roland Garros. Buona la prima per l’azzurra Paolini

La toscana si è imposta in tre set sulla rumena Cirstea, al secondo turno contro Danilovic PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Jasmine Paolini nel Roland Garros femminile, secondo Slam del 2023 in corso di svolgimento sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.52 Wta, ha superato all'esordio la rumena Sorana Cirstea, n.31 del ranking e testa di serie numero 30, in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-2, dopo 2 ore e 13 minuti di gioco. Al secondo turno l'azzurro troverà di fronte la qualificata serba Olga Danilovic, n.105 Wta, che ha liquidato per 6-3 6-2 l'ucraina Kateryna Baindl. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Mag-23 18:03