Calcio: Real. Avanti con Ancelotti, futuro incerto per Benzema

Il tecnico già al lavoro sulla rosa per la prossima stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Brasile può attendere. Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Real Madrid anche nella prossima stagione: fonti del club hanno confermato ad "As" che il tecnico di Reggiolo, sotto contratto fino al 2024, sta già lavorando alla rosa del prossimo anno, con un rinforzo per reparto anche se in attacco potrebbero essere due. Se infatti Joselu sostituirà Mariano Diaz, resta da capire cosa farà Karim Benzema: l'attaccante francese ha ancora un anno di contratto ma dall'Arabia Saudita è arrivata una proposta di un biennale da 400 milioni di euro e per la prossima settimana è attesa una sua decisione. Il Real è alla ricerca di un esterno difensivo e di un centrocampista (in questo caso il primo obiettivo resta Bellingham) mentre il posto di Asensio dovrebbe essere occupato da Brahim Diaz, destinato a rientrare dopo il prestito al Milan. Altre due incognite sono rappresentate da Ceballos e Nacho, entrambi in scadenza: a Madrid confidano però che si arriverà all'accordo per il rinnovo. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 31-Mag-23 10:01