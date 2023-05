Calcio: Serie B. Sozza arbitra Bari-Sudtirol, Orsato per Parma-Cagliari

Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie B. Venerdì 2 giugno, alle 20.30, è in programma Bari-Sudtirol (all'andata 1-0 per la squadra di Bisoli) gara che verrà diretta da Simone Sozza di Seregno. Con lui gli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale di gara Baroni e gli arbitri Var Chiffi e Fourneau. Sabato 3, alle 20.30, Parma-Cagliari (all'andata 3-2 per i sardi) che sarà diretta da Daniele Orsato di Schio con Lombardo e Perrotti assistenti, Sacchi quarto ufficiale di gara, Mariani e Abisso arbitri Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 31-Mag-23 15:24