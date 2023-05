Calciomercato: Barça. Xavi “Ritorno Messi? Per il 99% dipende da lui”

"Se vuole tornare, faremo di tutto perchè succeda" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Dipende da lui, se vuole tornare al Barcellona faremo di tutto perchè succeda". In attesa che il club trovi la quadra dei conti con la Liga, Xavi torna a parlare della possibilità di allenare nella prossima stagione l'ex compagno di squadra. "Credo che ci siano le condizioni, a livello tecnico ci aiuterebbe moltissimo, non ci sono dubbi – assicura Xavi a Tv3 – Poi ci sono altre situazioni, personali ed economiche. Con Leo siamo amici, lui guarda sempre il Barça e io guardo le sue gare con Argentina e Psg. Sta ora a lui. Nemmeno a livello societario ci sono dubbi, ci darebbe una mano anche economicamente, molti tifosi vorrebbero che tornasse e gli dedicano cori, direi che il suo ritorno al 99% dipende da lui". Nel Barcellona che verrà di sicuro ci sarà Jules Koundé, che a "BeIN Sports" ha spazzato via qualsiasi voce sul suo futuro: "Resto al Barcellona, non ho mai chiesto di andare via per cui non andrò da nessuna parte". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Mag-23 09:43