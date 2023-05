Calciomercato: Tottenham. Kulusevski verrà riscattato

Stando all'"Evening Standard" sarà esercitata l'opzione a 30 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dejan Kulusevski diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Tottenham. Secondo l'"Evening Standard", gli Spurs hanno intenzione di esercitare l'opzione per il riscatto dell'attaccante svedese, arrivato in prestito dalla Juve nel gennaio 2022, per 30 milioni di euro. La qualificazione alla Champions avrebbe fatto scattare l'obbligo a 35 milioni ma, nonostante l'ottavo posto finale che vedrà così il Tottenham fuori dalle coppe nella prossima stagione, il club sembrerebbe deciso a confermare lo svedese nonostante una seconda annata non all'altezza dei suoi primi sei mesi a Londra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Mag-23 11:36