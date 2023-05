Il ligure si è imposto in tre set sull'australiano Kubler PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Sul Campo 6, il tennista ligure, n.130 Atp, si è imposto in tre set sull'australiano Jason Kubler, n.69 del ranking, con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-2. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 31-Mag-23 13:35