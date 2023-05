Ucraina, Macron: “Non si può inviare Putin all’Aja, è unico con cui negoziare”

(Adnkronos) – Potrebbe non essere possibile inviare Vladimir Putin all’Aja per difendersi da accuse di crimini di guerra dato che è l’unica persona con cui l’Occidente deve negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina, ha affermato il Presidente francese Emmanuel Macron.

Macron ha ribadito che la Russia ha perso qualsiasi legittimità, ma ha precisato che se l’offensiva ucraina non porta agli obiettivi militari, il futuro sostegno europeo per Kiev dovrà essere valutato.

“Se nel giro di qualche mese ci troviamo di fronte a una finestra per i negoziati, la questione sarà scegliere fra un processo e un negoziato e dovrai negoziare con i leader che hai. Il negoziato è una priorità. Sceglieresti di dire ‘voglio che tu finisca in carcere ma sei l’unica persona con cui posso negoziare?”.