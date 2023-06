Atletica: Golden Gala. Iapichino “Livello alto, da finale mondiale”

"Cercherò di dare il massimo, ci sono ancora dei dettagli da limare" FIRENZE (ITALPRESS) – "Cercherò di dare il massimo, come sempre non mi prefisso obiettivi in termini di misure ma sto abbastanza bene, vengo da un periodo di carico, sono alle prime gare e quindi ci sono ancora dei dettagli da limare, migliorare e sistemare, vedremo quello che verrà". Così Larissa Iapichino alla vigilia del Golden Gala di domani sera allo stadio 'Ridolfi' di Firenze che la vedrà fra le protagoniste del lungo. "Mi aspetto un livello di gara alto perché è come una finale mondiale e secondo me è una cosa molto bella e stimolante e porterà sicuramente spettacolo a questo bellissimo meeting", ha aggiunto la Iapichino che, fiorentina di nascita, ha ammesso anche di sentirsi "molto emozionata perché fare una gara così in casa non è una cosa da tutti i giorni. Voglio dare tutto quello che posso nella giornata di domani e vedremo come andrà". Il contesto di gara, col "Ridolfi" che sarà tutto esaurito, "è molto bello perché essendo uno stadio un po' piu' piccolo rispetto ad altri riesce a trasmettere il calore e la presenza delle persone quindi sarà ancora piu' bello". Poi un pensiero a Marcell Jacobs, costretto a dare forfait: "Gli sono vicina, è un grandissimo campione e lo rimarrà sempre, si prenda il suo tempo e lo aspettiamo per gioire per i prossimi appuntamenti e le prossime vittorie". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 01-Giu-23 11:59