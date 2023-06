Atletica: Golden Gala. Mei “Jacobs? Giusto non rischiare”

"Non sono preoccupato per lui, si sta allenando" FIRENZE (ITALPRESS) – "Marcell come lo scorso anno e come due anni fa voleva fortemente correre al Golden Gala, si vede che c'è una 'maledizione'. Scherzi a parte, se poi va a finire come nel 2021 mi dispiace per i fiorentini e per il Golden Gala però possiamo starci". Sono le parole di Stefano Mei, presidente Fidal, che a margine della conferenza stampa di Palazzo Vecchio ha commentato così il forfait di Jacobs per la tappa italiana della Diamond League. "Se fosse stato un mezzofondista magari avrebbe potuto rischiare – ha aggiunto – e lo dico perché so di cosa parlo, ma purtroppo un velocista, come un saltatore, deve dare tutto subito, immediatamente, quindi anche se c'è un minimo rischio meglio non correre e non essere imprevidenti. Meglio aspettare una settimana-dieci giorni in più e ripartire quando si è sicuri di star bene. E' un problema alla schiena, non facciamolo diventare un problema piu' importante. Non sono preoccupato per lui, si sta allenando". "Ci stanno nella vita di un'atleta periodi in cui va male, lo scorso ha voluto correre a tutti i costi e abbiamo visto come è andata, meglio fermarsi al minimo sentore di rischio e puntare sul bersaglio grosso. Credo che farà le gare che dovrà fare in avvicinamento a Budapest, speriamo che non ci siano più intoppi", l'auspicio di Mei in vista dei Mondiali di agosto. – foto Italpress – (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-23 12:07