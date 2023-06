Calcio: Fiorentina. Italiano “Futuro?Concentrato su Sassuolo e West Ham”

"Le indiscrezioni non sono nè uno stimolo nè un orgoglio, penso alle ultime della stagione", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – Le voci di mercato per Vincenzo Italiano non sono "né uno stimolo, né un orgoglio. E' qualcosa che non sento e non mi interessa. L'unica concentrazione che ho è nel preparare le prossime due partite che sono importanti per la mia squadra, la mia società e la mia tifoseria. La mia concentrazione totale è su queste due gare che per noi contano tanto". Così il tecnico della Fiorentina alla vigilia dell'ultima sfida di campionato in programma domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Quest'anno siamo andati ben oltre le aspettative, il percorso è positivo e speriamo di concluderlo nel migliore dei modi" ha aggiunto Italiano che, dopo aver fatto sapere che Arthur Cabral non è al 100% per un problema al piede ma comunque a disposizione, ha aggiunto: "L'obiettivo di avere tutti coinvolti e tutti pronti per le ultime due partite è centrato e questa per me è una vittoria grandiosa. Ora dobbiamo preparare concentrati anche la partita di domani perchè sono tre punti importanti per la nostra classifica, contro una squadra difficile come il Sassuolo e non possiamo avere la concentrazione solo sulla partita di Praga, serve anche per quella di domani. Valuteremo tutto e cercheremo di fare le scelte migliori. Il West Ham è andata a preparare in santa pace la finale di Conference League in Portogallo e rispetto a loro abbiamo questa difficoltà in più. Ci attende una partita che ci avvicina ad una finale, ho chiesto ai miei ragazzi di approcciarsi con entusiasmo e con fiducia – ha aggiunto Italiano -. E' una gara che mette in palio tre punti importanti, dobbiamo fare le cose come si deve". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 01-Giu-23 15:23